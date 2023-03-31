الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على ملعب الحسيني بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال، مساء أمس، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالقدس.

وكان أدى اعتداء قوات الاحتلال على الملعب لترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الاطفال ووقوع عدد من الاصابات في صفوفهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها:" هذا العدوان امتدادا لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني بالقدس ومحيطها، وشكلا بشعا من الفاشية والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا".

وأضافت الخارجية: "إن هذا الاعتداء تعبير فاضح عن عقلية الاستعمار والضم والتوسع التي تسيطر على الحكم في "إسرائيل"، المعادية للسلام، والتي تنكر وجود شعبنا ولا تعترف بحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه بما فيها حقه قي الرياضة".

واعتبرت ان استخفاف حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بلغ مستوى غير مسبوق من العنجهية والتصرف خارج اية قوانين ومطالبات أممية، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا وتطوير مواقفه وترجمتها الى افعال كفيلة باجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب، وضمان حقوق متساوية لشعبنا من الاستقلال والحرية والكرامة والازدهار.