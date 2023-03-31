شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 31-3-2023، انخفاضاً على سعر بيعها وخاصة البندورة والخيار، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 31-3-2023، كما يلي: