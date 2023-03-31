أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 31-3-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
31 مارس 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة.jpg
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شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 31-3-2023، انخفاضاً على سعر بيعها وخاصة البندورة والخيار، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 31-3-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1
2 خيار 2
3 بطاطس 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 3
6 فلفل 10
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 2.5
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 2
14 فصوليا 8
15 بصل 2.5
16 بيض 15
17 دجاج 10
18 لحمة 40
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