الطقس: أجواء غائمة وباردة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-03-31، أن يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

يوم السبت: 2023-04-01

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .