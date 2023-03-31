يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات التي تلاقي اهتماماً كبيراً، حيث تهم فئة كبيرة من الناس وخصوصاً من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ولذلك حرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على أن تزويدكم بكافة أسعار الذهب في السعودية وأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار التي يتابعها الملايين حول العالم؛ نظراً للتغييرات المتتالية في الأسواق تبعاً لأسعار الدولار والتغيرات التي تطرأ عليه.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 31-3-2023، كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24: 235 ريال سعودي

- سعر الذهب عيار 22: 215 ريال سعودي

- سعر الذهب عيار 21: 203 ريال سعودي

- سعر الذهب عيار 18: 180 ريال سعودي



