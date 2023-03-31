تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
طائرات الاحتلال تشن عدوانًا جديدًا على محيط دمشق
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:35 ص
31 مارس 2023
طائرات الاحتلال تشن عدوانًا جديدًا على محيط دمشق.
يتبع...
متعلقات
بالفيديو
إصابتان بقصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية على أهداف بمحيط دمشق
02:34 ص
الاحتلال يقر خطة لبناء حي استيطاني جديد جنوب القدس
09:26 م
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس
12:51 م
قوات الاحتلال تداهم محيط خيمة الاعتصام في القدس
02:15 م
عاجل