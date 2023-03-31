طائرات الاحتلال تشن عدوانًا جديدًا على محيط دمشق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:35 ص
31 مارس 2023
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طائرات الاحتلال تشن عدوانًا جديدًا على محيط دمشق.
يتبع...

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