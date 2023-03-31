بالصور إصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على ملعب بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:19 ص
31 مارس 2023
الاعتداء على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس اليوم 2023
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أصيب، مساء الخميس، مواطنين بحالات من الاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة العشرات من الموطنين بالاختناق بفعل قنابل الغاز الخانقة التي اطلقتها قوات الاحتلال على الملعب الذي كان يشهد مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين "مركز بلاطة" و"جبل المكبر".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال.

وذكرت أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولى للمصابين بالاختناق ميدانيًا.

وتم تأخير الشوط الثاني من المباراة جراء الاعتداء الوحشي الذي تم بصورة مفاجأة.

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس

 

استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس


 

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