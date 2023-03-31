مقاومون يستهدفون دورية لقوات الاحتلال في جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الخميس، بالرصاص دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا وابل من الرصاص دورية لقوات الاحتلال على البرج العسكري لحاجز (دوتان) .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت في وقت سابق اليوم، بلدة الجلمة شمال مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية، اقتحمت للبلدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن مقاومين استهدفوا بالرصاص حاجز الجلمة شرق شمال المدينة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدات عدة في جنين، واندلعت اشتباكات مع المقاومين خلال الاقتحام، اسفرت عن إصابة مواطنين، واعتقال أسير محرر.