لابيد يهاجم مظاهرة اليمين في (تل ابيب) ويصفها بـ"سفك الدماء"

هاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد، اليوم الخميس، مظاهرة اليمين التي خرج بها الآلاف من المستوطنين في (تل ابيب) والمؤيدة للإصلاحات القضائية.

وقال لابيد، في تصريح صحفي: إن "ما نراه ليس احتجاجا، وإنما هجوما عنيفا على الديمقراطية وهدفه سفك الدماء".

وأضاف "إن المؤيدين لهذه الاصلاحات يريدون إخافة الجمهور واستنساخ الهجوم الذي استهدف الكونجرس الأمريكي"، في إشارة لهجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على الكونجرس، بعد أن خسر في الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، الاثنين، تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية" مؤقتًا على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست.