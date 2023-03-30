تدهور الحالة الصحية للأسير محمد الخطيب

أكد نادي الأسير، أنّ الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، في تدهور مستمر في ظل ظهور أعراض جديدة، منها: تزايد حدة الألم في الأطراف، وفقدان الشعور بقدمه اليسرى.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه من يومين يعاني من تسارع في دقات القلب، وعلى إثرها جرى نقله لعيادة سجن (النقب) بمساعدة رفاقه الأسرى، مستخدمين نقّالة، لعدم قدرته على السّير نتيجة لشدة الألم.

وأضاف أنّ الأسير الخطيب الذي عانى منذ نحو عامين من إنزلاق غضروفي خطير، بحاجة اليوم إلى إجراء فحوص طبيّة جديدة، لتشخيص حالته الصحية من جديد، في ظل ظهور أعراض صحيّة جديدة. مقابل ذلك تواصل إدارة السّجون نهجها في المماطلة وإهماله طبيًا، وفي كل مرة يتم نقل الأسير الخطيب إلى العيادة، تحاول أن تخترع إدارة السّجن ذريعة جديدة لأسباب التأخر في عدم نقله لإجراء الفحوص اللازمة.

وتابع نادي الأسير: "نتيجة لذلك نفّذ الأسير الخطيب اليوم خطوة احتجاج برفضه الدخول إلى القسم، حيث بقي خارج القسم ثلاث ساعات في البرد الشديد، حتى يتم تزويده بكرسي متحرك ليتمكن من الحركة، بسبب الصعوبة الكبيرة التي يواجهها في حركته، وتلبية احتياجاته الأساسية، إلى أن (استجابة) إدارة السّجن لمطلبه".

يذكر أن معاناة الأسير الخطيب ظهرت قبل نحو عامين، وفي حينه تم تشخيص حالته على أنه مصاب بإنزلاق غضروفي شديد، إلا أنّ الأدوية التي زود بها سببت له مشاكل صحية إضافية، كما أنّ وضعه الصحيّ بقي في تفاقم مستمر حتّى اليوم.

والأسير الخطيب معتقل منذ عام 2003، وهو محكوم بالسّجن لمدة 21 عامًا، وتبقى نحو عام على موعد حرّيّته.