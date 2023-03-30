فصائل المنظمة في لبنان: القضية الفلسطينية تواجه أخطر مرحلة في تاريخها

أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية تواجه أخطر مرحلة في تاريخها، مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية وعنصرية وإجرامية، اتخذت سلسلة من القرارات العنصرية بتصعيد العدوان على شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الفصائل، في بيان لها لمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، حق شعبنا المشروع بالنضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها، أمام هذا التصعيد الإجرامي الإسرائيلي غير المسبوق، مشددة على ضرورة توحيد كل الطاقات والجهود لمواجهة الاحتلال، من خلال إنهاء حالة الانقسام البغيضة، وتوحيد الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وطالبت المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والضغط على سلطات الاحتلال، لوقف عدوانها الإجرامي، وإدانة ما تقوم به اعتداءات على شعبنا، مطالبة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وشعوبها بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ووقف ورفض كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال قبل أن ينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة.

وشددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، بما فيها القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين.