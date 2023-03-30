الخارجية السورية: العدوان على دمشق استمرار لنهج الكيان الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة

أكدت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الخميس، أن العدوان على دمشق صباحاً هو استمرار للنهج الفاشي للكيان الصهيوني تجاه شعوب ودول المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها : "إن العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف صباح اليوم مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان "الإسرائيلي" تجاه شعوب ودول المنطقة"

وأوضحت الخارجة السورية، أن هذا العدوان يأتي في هذه المرحلة بالتحديد كمحاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان.

وكان قد أسفر قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني على العاصمة السورية دمشق لإصابة جنديين سوريين، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف.