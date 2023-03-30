"العمل بغزة" تعلن تحديث الألوان الخاصة بتصاريح العمل في الداخل المحتل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:47 م
30 مارس 2023
رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل 2023 بالألوان
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أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس 30/3/2023م، تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل المحتل.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح صحفي:" إن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة"، لافتاً إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر.

كما لفت إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023م.

يذكر أن ما يزيد عن 130 ألف عاملٍ، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021م.

وللاستعلام عن تحديث تصاريح الألوان اضغط هنا

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