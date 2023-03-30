"داخلية غزة" تصدر تنويها للمواطنين في محافظة رفح

أصدر مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الخميس30/3/2023م، تنويها هاماً للمواطنين في محافظة رفح بشأن استقبال الشكاوى وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.

وفيما يلي نص التنويه كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

📣⭕️ إعلان مهم للمواطنين الكرام في محافظة رفح/

🔹 اللواء ماهر بنات.. المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، يستقبل شكاوى المواطنين وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.

🚩 المكان: رفح: مكتب المراقب العام: مقابل مدرسة بئر السبع - مبنى الداخلية/ الطابق الأول.

🕙 الزمان: يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.



مكتب المراقب العام

وزارة الداخلية والأمن الوطني