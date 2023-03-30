درعي يقود الوساطة بين نتنياهو وجالانت

ذكر مصدر مُقرب زعيم حزب شاس الصهيوني، أرييه درعي، مساء اليوم الخميس، أنه هو الذي يقوم بدور الوساطة بين رئيس وزراء الكيان بينيامين نتنياهو ووزير حربه جالانت الذي اقيل من منصبه قبل ايام.

وقال المصدر الصهيوني ذاته :" يبدو أن نتنياهو مُقتنع بعدم إقالة وزير الجيش يوآف جالانت".

وكانت إقالة جالانت هي بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.

جدير ذكره أن نتنياهو بعد هذه الضجة أصبح غير قادراً على إقالة جالانت، وفي ذات الوقت لا يرغب بان يعين ديختر مكانه، حيث تشير التقديرات إلى أن نتنياهو طلب نير بركات التشاور حول امكانية قبوله المنصب.