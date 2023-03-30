"الدعليس" يدعو الأونروا للإستجابة لمطالب المقاولين

إلتقى رئيس رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الأعرج، صباح اليوم الخميس30/3/2023م، برئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، برفقة وفد من اتحاد المقاولين لمناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية.

وبحث الأعرج مع الدعاليس خلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارات المالية والتنمية والأشغال، قرار مقاطعة الاتحاد لمشاريع وكالة الغوث، مؤكداً على اصرار ادارة الاتحاد على موقفها باستمرار المقاطعة حتى تحصيل كافة الحقوق.

من جانبه، عبر الدعاليس عن تفهمه ودعمه لموقف الاتحاد في تحصيل حقوقه والدفاع عن حقوق المقاولين.

ودعا الدعاليس خلال اللقاء وكالة الغوث إلى ضرورة التعامل بشكل إيجابي مع مطالب اتحاد المقاولين، مبديا حرصه الشديد على استمرار وكالة الغوث في تنفيذ مشاريعها لصالح اللاجئين في قطاع غزة.

وبحث وفد الاتحاد مع الدعليس العديد من القضايا التي تتعلق باسترجاع الضريبة من رام الله، والعلاقة بين الاتحاد ووزارة المالية بغزة، وناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بعمل الاتحاد لدى المؤسسات الحكومية بغزة