في يوم الأرض: تساوي عدد الفلسطينيين واليهود في "فلسطين"

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس 30/3/2023، أن عـدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2022 بلغ حوالي، أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف فلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون، في الـ 30 من آذار/مارس من كل عام، في الداخل والشتات؛ ذكرى يوم الأرض، والذي تعود أحداثه إلى عام 1976؛ حيث جرت أول مواجهة مباشرة بين فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي، كانت نتيجتها ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين؛ بالإضافة إلى 49 جريحًا ونحو 300 معتقل.

وأشار المركز الإحصائي في تقرير أصدره، بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، أن خمسة ملايين وأربعمائة ألف فلسطينيي "يقيمون فـي دولة فلسطين"، ومليوناً وسبعمائة ألف فلسطيني يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948.

ولفت إلى أن عدد الفلسطينيين في الدول العربية بلغ ستة مليون وأربعمائة ألف فلسطيني، وحوالي 761 ألفاً في الدول الأجنبية.

وأوضح أن عدد اليهود في "فلسطين التاريخية" بلغ سبعة مليون ومائة ألف فرد، وبذلك تساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية العام 2022 بواقع سبعة مليون ومائة ألف فرد لكل منهم، وفق المركز.

ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، علما أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط ألفا و682 كم2، شكلت ما نسبته 6.2 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية.