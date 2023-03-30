إصابة مواطن باعتداء للمستوطنين شمال أريحا

أصيب مواطن بجروح، اليوم الخميس 30 مارس 2023، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قيادته جراراً زراعياً في منطقة المعرجات شمال أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا الشاب أمجد كعابنة أثناء قيادته جراره الزراعي في طريق المعرجات، ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ جراره وإصابته بجروح وُصفت بالطفيفة.

توسع نطاق الاعتداءات والهجمات التي ينفذها المستوطنون المتطرفون، لا سيما في شمال الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها.