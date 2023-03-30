جماعات استيطانية متطرفة تدعو لاقتحام كبير للأقصى الأحد

أعلنت عدة جماعات استيطانية متطرفة، اليوم الخميس 30-3-2023، نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل.

ونقلت مصادر عبرية، عن منظمة ما تسمى بـ(هار إيل) الشبابية الاستيطانية نيتها تنفيذ اقتحام جماعي كبير للأقصى، الأحد القادم، احتفالا بما يسمى "بيوم العالية" وهو اليوم العاشر من "نيسان العبري" ويرمز للهجرات اليهودية من الشتات إلى فلسطين.

وذكرت المصادر، بأن دعت منظمة "هار إيل" اتباعها من الشباب لاقتحام الأقصى مرتدين قمصانا زرقاء تحمل "عبارات الهيكل".

وخلال نفس اليوم ستقوم أكثر من جماعة بتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى كما أعلنت المنظمة المتطرفة.

من جانبها، دعت "منظمات الهيكل" جمهورها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء الأربعاء القادم، 14 مضان، وحددت ساعة التجمع بالساعة 10:30 ليلاً، بالرغم من أن وقت "القربان التوراتي" يبدأ من مغيب شمس يوم الأربعاء.

وطالبت هذه الجماعات أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلاً داخل المسجد الأقصى.

وعنوَنت منظمات الهيكل إعلانها بأنه إعلان عن "حالة طوارئ"، داعية كل أنصارها إلى المساهمة، وإلى "أن لا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل".

من جانبهم، طالب 15 حاخاما صهيونياً في رسالة إلى لرئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو ووزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، بالسماح للمستوطنين بذبح أضحية ما يسمى بـ"عيد الفصح" في المسجد الأقصى هذا العام.