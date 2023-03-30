الذكرى الـ 20 لاستشهاد المجاهد رامي غانم

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

أبصر فارسنا رامي محمد غانم النور في دولة الكويت بتاريخ 11 نوفمبر عام 1983م، حيث عادت عائلته عقب حرب الخليج الثانية لتستقر في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، ودرس في مدارس قريته دير الغصون حتى أنهى الثانوية العامة، ثم التحق بكلية فلسطين التقنية (خضوري)، وتخصص في التربية الرياضية، وبقي منتظماً في دراسته حتى استشهاده.

كان فارسنا من كوادر الجماعة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حينئذ في كلية فلسطين التقنية، وشارك في كل المناسبات والفعاليات، ثم انضم لصفوف سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، وأصيب في مواجهات مع قوات الاحتلال بداية انتفاضة الأقصى، وسجن في سجون الاحتلال مرات عدة، وشارك في العديد من المهمات الجهادية التي كلفته قيادة السرايا بتنفيذها.

شهيداً على طريق القدس:

تقدم شهيدنا رامي صباح يوم الأحد 30 مارس 2003م، حاملاً حزامه الناسف نحو مدينة أم خالد (نتانیا) داخل أرضنا المحتلة، وفجر نفسه في مقهى لندن المطل على ما يسمى بميدان الاستقلال ليوقع العشرات بين جريح وقتیل، وقد أعلنت سرايا القدس مسئوليتها عن العملية الاستشهادية التي نفذها فارسها الاستشهادي رامي، التي تأتي في الذكرى السابعة والعشرين ليوم الأرض ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا.