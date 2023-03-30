ما فوائد تناول الخضروات والفواكه في رمضان؟

تعتبر الخضراوات والفواكه من أصناف المأكولات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للصائم خلال شهر رمضان.

وينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة بتناول الخضروات؛ كي تكون بديلًا صحيًّا عن الحلويات والأطعمة الرمضانية المليئة بالسعرات الحرارية، ونقدم لكم فيما يلي فوائد الخضار والفواكه للصائم في رمضان.

فوائد تناول الخضروات والفواكه في رمضان

1- فوائد الخضروات:

- تقلل الخضراوات من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

- تحتوي الخضراوات على مضادات الأكسدة والألياف الغذائيّة التي تحمي من الإمساك.

- تساعد على الحفاظ على ضغط الدّم من خلال عنصر البوتاسيوم.

- تساعد على الحفاظ على صحة العين.

- الحماية من أنواع معينة من السرطانات.

2- فوائد الفواكه:

- الوقاية من الجفاف لأنها تحتوي على نسبٍ عاليةٍ من الماء.

- خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغيّة والسكري من النوع الثاني.

- تعد الفواكه مصدرًا غنيًّا بالألياف، حيث تساعد على الهضم وتعطي شعور بالشبع.

- تمنح الصائم شعور بالشبع لمدة أطول خلال فترة الصيام.

- تساعد الألياف على فقدان الوزن وانخفاض مستويات الكوليسترول وتقلل من امتصاص الكربوهيدرات

- تحتوي الفواكه على بعض الفيتامينات والمعادن الأساسيّة التي يحتاجها الصائم مثل؛ البوتاسيوم وفيتامينc وحمض الفوليك وأيضًا كميّة عالية من مضادات الأكسدة.