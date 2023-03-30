الداخلية بغزة تصدر بياناً بشأن فعاليات النكبة شرق ملكة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الخميس 30/3/2023، بياناً أكدت فيه مساندة أجهزتها المواطنين والمكونات الشعبية والمجتمعية في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ظهر اليوم في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، تأكيدًا على حق شعبنا في أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية.

وأفادت الوزارة، أن الأجهزة المختصة تقوم بواجبها في تأمين انعقاد الفعالية والعمل على تسهيل وصول المواطنين لمكان إقامتها.

ويُحيي شعبنا الفلسطيني، اليوم الثلاثين من آذار 2023، الذكرى الـ47 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.