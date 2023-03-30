القيادي رضوان: حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 30/3/2023، أن حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية ولا مقام للاحتلال على أرض فلسطين.

وقال القيادي رضوان:"في الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض نترحم على أرواح شهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في الثمانية وأربعين وجميع الشهداء الذين قضوا نحبهم دفاعًا عن الأرض ورفضا للسياسة الاستيطانية الاحلالية الصهيونية وتأكيدًا على الهوية الفلسطينية".

ووجه د. رضوان، التحية إلى جماهير شعبنا في الثمانية وأربعين المتمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية والرافضين للعنصرية الفاشية الصهيونية.

وشدد، على أن يوم الأرض مناسبة وطنية للتأكيد على وحدة الأرض والشعب والمقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

ودعا، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الاعتكاف والرباط فيه إفشالا للمخططات الصهيونية.

وأكد على أن الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

كما دعا أهلنا إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيونى وستبقى المقاومة هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير الأرض والمقدسات.