بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس 30/3/2023، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنًا مع الاقتحامات، اقتحمت شرطة الاحتلال صباحًا، المسجد الأقصى، ونشرت عناصرها الخاصة في باحاته، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أعدادًا من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ومنعت الشبان من الوصول للمسجد قُبيل صلاة الفجر، ودققت في هوياتهم.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأدى 50 ألف مصلٍ، مساء الأربعاء صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى، في سابع أيام شهر رمضان، رغم العراقيل الكثيرة التي تفرضها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.





