بالفيديو نيمار يخسر مليون يورو في لعبة قمار وردة فعله غريبة!

خسر نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيما ردا سيلفا مليون يورو في لعبة البوكر "القمار"، بينما كانت ردة فعله غير متوقعة.

ورصدت كاميرا مراقبة، لحظة خسارة نجم كرة القدم نيمار، لمليون يورو في لعبة البوكر، فيما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي فيه نيمار وهو يبكي ويتحسر عقب خسارته المبلغ، خلال مقامرته في لعبة عبر الإنترنت.

ثم شغل موسيقى حزينة قبل أن يقول ضاحكا: "سأضع المقطع على يوتيوب".

ويتعافى اللاعب البالغ 31 عاماً حالياً من عملية جراحية في الكاحل الأيمن، ومن وقتها وهو يقضي وقته في اللعب أونلاين ببطولات "البوكر"، إذ يشارك باستمرار في بطولات البوكر وأحيانا يلعب عبر الإنترنت.

وقدرت مجلة فوربس المعنية بالمال والاقتصاد دخله السنة الماضية بـ 95 مليون دولار مقسمين بين 70 مليون راتب و25 من الرعايات والإعلانات، ليكون رابع أعلى الرياضيين دخلا في العالم بعام 2022.

xQc called out Twitch over favoritism after seeing Neymar Jr gamble on stream despite the platform’s policies pic.twitter.com/VkeKuHrZLu