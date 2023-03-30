تصادم طائرتي أمريكيتين فوق ولاية كنتاكي والحديث عن وقوع وفيات

اصطدمت طائرتا هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي الأمريكية.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي نونديس ثورمان، أن حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، قائلة: "القيادة تركز حالياً على رعاية العسكريين وعائلاتهم".

بدوره، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي: إنه تلقى "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات.

وأضاف آندي بيشيار، أن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعاً، "سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين".