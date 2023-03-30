طقس فلسطين.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس 30 مارس 2023، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.