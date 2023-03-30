بالفيديو والصور إصابتان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية بجنين

أصيب، فجر اليوم الخميس، شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية والزبابدة في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين احداهما في القدم جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص نحوهم بشكل مباشر، وتم نقله إلى المستشفى.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المعززة بالآلات العسكرية، حيث أطلق المقاومين اتجاه القوات المقتحمة وابلاً من الرصاص وتفجير عبوات محلية الصنع.

وانتشرت عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن خلال الاقتحام الذي استمر لأكثر من ثلث ساعة.

ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية من حاجز "دوتان" تجاه البلدة، كما ذكرت المصادر ذاتها.

من جهته، أعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية، في بيان مقتضب، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة أثناء تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في أكثر من محور.

يُشار إلى سرايا القدس_ كتيبة جنين، قد اعلنت مساء أمس الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال في بلدة اليامون شمال غربي جنين.

وذكر البيان، أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة بين صفوف جنود الاحتلال.