بالفيديو إصابات بقصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية على أهداف بمحيط دمشق

شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، فجر الخميس، عدوانًا جديدًا ضد أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن وقوع اصابات.

وأفاد التلفزيوني السوري الرسمي، بعدوان "إسرائيلي" على دمشق حيث قصف الطيران بصواريخ عدة موقعًا عسكريًا بالقرب من جبل قاسيون.

كما وأفاد مصدر عسكري سوري: بأنه "عند الساعة 01:20 من فجر اليوم نفذ العدو (الإسرائيلي) عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".