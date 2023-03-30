أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 مارس 2023- سعر

أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 مارس 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار غرام الذهب وعياراته المختلفة، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن سعر الذهب، ناهيك عن اهتمام الكثير من التجار ورجال الأعمال ومحلات الصرافة بأسعار الذهب في لبنان.
أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس بالليرة اللبنانية
أسعار سبائك الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية اليوم الخميس 30 مارس 2023
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في لبنان: 4,826,315.92 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في لبنان: 9,652,631.85 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في لبنان: 19,305,263.69 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في لبنان: 48,263,159.23 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في لبنان: 96,526,318.45 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في لبنان: 482,631,592.27 ليرة لبنانية
- سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في لبنان: 965,263,184.55 ليرة لبنانية