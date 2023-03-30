سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار غرام الذهب وعياراته المختلفة، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن سعر الذهب، ناهيك عن اهتمام الكثير من التجار ورجال الأعمال ومحلات الصرافة بأسعار الذهب في سوريا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 158.112 ليرة، ما يعادل 62.93دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 144.937 ليرة، ما يعادل 57.69 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في سوريا

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 138.351 ليرة، ما يعادل 55.06 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في سوريا

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 118.586 ليرة، ما يعادل 47.20 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة، ما يعادل 36.71 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 79.056 ليرة، ما يعادل 31.46 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.917.285 ليرة، ما يعادل 1.957دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.106.811 ليرة، ما يعادل 440.52دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 158.112.053ليرة، ما يعادل 62.929 دولار.