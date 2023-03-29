مشاهدة برنامج اطمأن قلبي غيث الاماراتي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر، من أهم البرامج وأكثرها متابعة وقراءة برنامج اطمأن قلبي الذي يقدمه الشاب الإماراتي المجهول "غيث"، فهو بات بطل في أعين الفقراء والمحتاجين، لما يقدمه لهم من مساعدات كبيرة تمكنهم من تخطي مرحلة الفقر والعيش بكرامة وسعادة وفرحة وسرور، فهو الشخص الذي يمتلك المقومات بعد الله سبحانه وتعالى لتغيير حياة الفقراء للأفضل، خاصة الأسر الأكثر فقراً وعوزاً، فهو يساعد بتعليم الأشخاص وتوفير فرص عمل لهم، وتأهيل مشاريع صغير يعتاشون منها، وكفالة الأيتام، وبناء منازل تؤوي الأسر الفقيرة المشردة والكثير من المشاريع الإنسانية.

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 مباشر يوتيوب

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 مباشر يوتيوب، برنامج اطمأن قلبي من أهم البرامج التي تعتلي محركات البحث المختلفة، فالشاب غيث هو واحد من أبرز الشخصيات المحبوبة والتي لها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، لأسلوبه الجميل في تقديم المساعدات للناس دون أن يكشف عن وجهه ونسبه وحسبه، فقط الناس تعرفه بغيث الاماراتي، وللطالب على مشاهدة حلقات اطمأن قلبي 2023 لغيث الاماراتي، يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة الحلقة الثامنة من برنامج اطمأن قلبي 2023.

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مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر، في العادة يذاع البرنامج في شهر رمضان المبارك، إذ إنه لم ينقطع منذ ستة مواسم على التوالي، وفي كل موسم يتوجه الاماراتي غيث إلى دولة أخرى، إذ زار مصر وسوريا والأردن والعراق وبعض الدول الأخرى، فهو يرغب أن يجول في أوسع منطقة يمكن الوصول لها لمساعدة الناس المحتاجين بعد أن يدله أهل الخير عليهم، فهو ليس مشوار سهل كما يعتقد البعض.

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الجزء السادس حلقة 8 بث مباشر، غيث الاماراتي يحاول أن يساعد عبر برنامجه عدد كبير من الأسر والعائلات المحتاجة لمحاولة الحد من نسب الفقر والمجاعة في الأوطان العربية والإسلامية، لذلك تجد الناس يتابعون برنامج اطمأن قلبي ويحصد مشاهدات كثيرة جداً، ففي رمضان 1444- 2023 يعرض الجزء السادس من اطمان قلبي ليحاكي قصصا جديدة في دول جديدة، ويتم اسعاد أكبر عدد ممكن من الناس.