المجاهد بني عودة يضرب عن الطعام في مسلخ أريحا

أعلن المجاهد المحرر والمطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة (37 عاماً) من بلدة طمون قضاء طوباس، الإضراب عن الطعام في "مسلخ أريحا"، عقب تمديد اعتقاله خمسة أيام أخرى ورفض الإفراج عنه.

وكانت قوة متنكرة بزي وحدات خاصة داهمت مكان عمل المحرر بني عودة مطلع الشهر الجاري واختطفته بطريقة وحشية واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بإبلاغ أهله أنهم من جهاز مخابرات السلطة حيث تواصل اعتقاله في "مسلخ أريحا".

وقال فؤاد بني عودة في مقابلة خاصة، إن جهاز مخابرات السلطة رفض الإفراج عن شقيقه رغم وجود قرار بالإفراج عنه من قبل المحكمة، مضيفاً أن المعتقل عمر أعلن الإضراب عن الطعام رفضاً لتمديد اعتقاله ورفض قرار الإفراج عنه.

والمحرر بني عودة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي وينتمي لعائلة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والأسرى، وهو أسير سابق، وأفرج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته ليتعرض للمطاردة من جديد لقوات الاحتلال.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.