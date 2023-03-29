اختراق حسابي نيمار وشقيقته بـ "تويتر" واُستخدما لبعث رسائل مُضللة!

اخترق مجهولون حساب "تويتر" الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار وشقيقته أيضا، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة.

وقالت المسؤولة الصحفية لنيمار الذي يتعافى حالياً من عملية جراحية في الكاحل الأيمن: "لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى".

وتم حذف العديد من الرسائل التي وجهها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من 60 مليون شخص.

ومع ذلك، تمكنت وكالة "فرانس برس" من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على "تويتر".

ونشرت الشابة مقطع فيديو على إنستغرام كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.