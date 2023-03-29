السلطات المصرية تقرر زيادة دعم السلع التموينية والمحروقات

قررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، دعم موازنة السنة المالية المقبلة 2023 -2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المحروقات 24%.

وحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.

وقال المجلس إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 - 2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 - 2023).

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نمو مخصصات الدعم يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023 - 2024)، والتي استعرضها وزير المالية، فيما لا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.