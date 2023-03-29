راصد جوي يكشف عن سبب برودة الجو وحالة الطقس الليلة وغداً

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية الليلة ويوم غدٍ الخميس.

وقال الراصد العلامي في تصريح عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "مزيد من الانخفاض والبرودة هذه الليلة وغداً الخميس"، مشيراً إلى أن هذا الهواء البارد هو نتيجة لكتلة هوائية قطبية تتموضع فوق تركيا وتتأثر بها فلسطين بشكل غير مُباشر.

وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين.

ووفق الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.