دعاء الصائم قبل الإفطار رمضان 2023، دقائق قليلة ونسمع أذان المغرب وهو موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث المسلمون عن دعاء الصائم قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك، حتى ينالوا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، إذ إن دعاء الإفطار سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحييها المسلمون على أكمل وجه حتى ينالوا الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى.

ما هو دعاء الصائم عند الافطار في رمضان؟

ما هو دعاء الصائم عند الافطار في رمضان؟ أدعية كثيرة يرددها المسلمون في شهر رمضان المبارك، لكن هناك أدعية أيضا يرددها المسلم قبل الإفطار، وفي هذه المقالة سنتعرف على دعاء الصائم عند الإفطار في شهر رمضان المبارك، إذ إن دعاء الصائم عند الإفطار هو واحد من أفضل أوقات الدعاء، خاصةً في شهر رمضان الفضيل، وذلك لأنها عبادة جمعت بين فضل الزمان وفضل العبادة، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية الصائم عند الإفطار في شهر رمضان المبارك.

دعاء الصائم عند الإفطار ؛



روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال :



“( اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله )”؛



رواه أبو داوود. — ♛ ✿ سفير _العقل ✿ ♛ ✍🏻 (@Azm5666) March 24, 2023

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار، ولأن الصيام من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن كل عمل يقوم به المسلم وهو صائم يتضاعف له الأجر والثواب ويقابله محو للسيئات ومغفرة للذنوب، لذلك يحرص المسلمون على أداء كل الأعمال الصالحة والمحببة لله سبحانه وتعالى لنيل رضاه وأن يوعدهم بجنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وهي أسمى أمنيات المسلمين جميعا، لذلك يغتنمون هذه الأيام الفضيلة لتكثيف عباداتهم وأعمالهم الصالحة ليتقربوا من الله عز وجل.

عن الامام الصادق عليه السلام

إن دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب

وكان يدعو بهذا الدعاء:

الحمدلله الذي أعاننا فصمنا

ورزقنا فأفطرنا

اللهم تقبل منا وأعنا عليه

وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية

الحمدلله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان pic.twitter.com/1W6vmKvEjo — 🇰🇼🌺 زهره 🌺🇰🇼 (@zhoora_kw) March 24, 2023

دعاء قبل الفطور للصائم تويتر

دعاء قبل الفطور للصائم تويتر، هناك عدة أدعية يدعوها الصائم عند الإفطار في شهر رمضان سنقوم بنشر عدد منها وهي: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: "اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”؛ رواه أبو داوود، فعلى المسلم ترديد هذا الدعاء قبل أن يقدموا على الإفطار عند سماع أذان المغرب في شهر رمضان المبارك.