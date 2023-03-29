كيف يمكن استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين؟، سؤال بحث الكثير من المسلمين عليه طوال الأيام الماضية خاصة فئة المدخنين وأجاب عنه استشاري أمراض الصدر والعناية المشددة وأمراض النوم في المستشفى الأهلي في قطر الدكتور حسان الصواف

وأكد الصواف أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، ونصح جميع المدخنين بأخذ هذه الفرصة لترك التدخين، وبمراجعة الطبيب لمساعدته في وضع خطة للإقلاع عن التدخين.

ولفت إلى أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب جدًا، ولكن الصيام يسهل العملية لأن الفترة الصباحية -الأكثر تدخينًا-يمتنع فيها الشخص عن التدخين لأنه صائم، مما يساعد على التخلص من عادة التدخين في النهاية.

وأوضح أن الإقلاع الفوري النهائي عن التدخين أفضل من التدريجي؛ مشيرًا إلى أن الأرجيلة ليست أقل ضررًا من السيجارة، بل إنها قد تكون أكثر ضررًا، مشدداً على أن أول خطوة في الإقلاع عن التدخين هي أن يقتنع الشخص بمدى خطورة التدخين وآثاره السيئة والخطيرة على الصحة.

وأشار إلى أن السيجارة الإلكترونية قد تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات حولها.