"كورتوا" ينهي الجدل ويحسم موقفه من الكلاسيكو

حسم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، موقعه من المشاركة في لقاء الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة في بطولة كأس إسبانيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شارك كورتوا بشكل طبيعي في مران الفريق، اليوم الأربعاء، خلال أول جلسة تدريبية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأكدت الصحيفة، أن كورتوا جاهز للعب أمام بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، مع رغبته في دخول مباراة برشلونة بإياب نصف نهائي الكأس، يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، ومواجهتي تشيلسي في ربع نهائي دوري الأبطال، بأفضل حالة ممكنة.

وتعرض كورتوا للإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده، وهو ما أسفر عن عودته سريعا لريال مدريد، من أجل تلقي العلاج اللازم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في 5 ابريل 2023، عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد كامب نو.