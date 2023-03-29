مدرب الشجاعية يعلن تقديم استقالته

أعلن هيثم حجاج، المدير الفني لاتحاد الشجاعية، استقالته من تدريب الفريق.



وتولى حجاج تدريب اتحاد الشجاعية خلال مرحلة الذهاب من الموسم الماضي، ونجح في منافسة قطبي الكرة الرفحية خدمات وشباب رفح، وأنهى الموسم في المركز الثالث.



وكتب حجاج على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أقدم استقالتي من تدريب اتحاد الشجاعية".



وأضاف "كان موسماً صعباً استلمنا خلاله المهمة، وكان الفريق يمر بظروف صعبة للغاية، ومع ذلك حققنا ما طلب منا بالعودة إلى المنافسة على بطولة الدوري الفلسطيني الممتاز، والتي فقدناها في الأمتار الأخيرة".



وتابع: "الحمد لله على كل حال، إن نجحنا فهذا من فضل الله أولاً، وبدعم جمهورنا الغالي الذى يستحق كل الاحترام، وإن أخفقنا فأنا المسؤول الأول والأخير عن أي إخفاق".



وحاول الشجاعية المنافسة على لقب الدوري في آخر 3 مواسم، حيث حل وصيفاً في موسمين وثالثاً في الموسم الأخير.