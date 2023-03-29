دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 2023- يعتبر شهر رمضان المبارك 2023، من أفضل أشهر السنة عند المسلمين، وفي هذا الشهر الفضيل شهر أداء فريضة الصيام تفتح السماء أبوابها ويكثر الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن لتنزل الرحمة على المسلمين من رب العالمين.

ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023، وكافة الأدعية اليومية في رمضان التي يواظب عليها كل مسلم في هذا الشهر الفضيل والعظيم على ترددها ليحظى ببركة وخير ورحمة الله ومغفرته.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ.

دعاء شهر رمضان 2023

يا ربّ يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر و اغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

‏اللهُّم يا رب إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا ، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً .

اللهم يا رب اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله .

دعاء شهر رمضان مستجاب 2023

اللهم يا رب اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهُّم بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كُل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دُعاء، إنّك على كل شيء قدير .

اللهمَّ يا رب إنِّي أعوذُ بك من الهدْمِ، وأعوذُ بك من التَّردِّي، وأعوذُ بك من الغرَقِ والحرْقِ والهرَمِ، وأعوذُ بك أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموت، وأعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِكَ مدبرًا، وأعوذُ بك أن أموتَ لديغًا .

اللهم يا رب إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ومن كل دعاء قبول واستجابـة وأخرجنا من رمضان ونحن في احسن حال يارب .

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة.

دعاء ليلة رمضان من القرآن الكريم

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، [المؤمنون: 109].

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [الأحقاف: 15].

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، [الإسراء: 80].

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. [طه: 25، 26].

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. [غافر: 8، 9].

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. [المؤمنون: 97، 98].

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا [نوح: 28].

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، [التحريم: 11].