تحذير مهم من أعراض مرض السكري في رمضان

من المعروف أن شهر رمضان المبارك له خصوصية في التعامل مع الكثير من الأمراض، التي تحتاج لرعاية واهتمام بالغين، من بينها مرض السكري وهو مرض السكر في الدم الذي يرتبط بعلامات مثل تكرار التبول وتأخر الشفاء ، والإرهاق ، ولسوء الحظ ، يتجاهل الكثير من الناس هذه العلامات أيضًا ويسمحون للمرض بالتقدم.

الصيام ينطوي على مخاطر متعددة بالنسبة لمرضى السكري - النوع الأول، ومرضى السكري - النوع الثاني الذين لم يحسنوا التحكم في مستويات جلوكوز الدم، ومن أكبر مضاعفات السكري المحتملة التي قد يسببها الصيام؛ الهبوط الخطير في سكر الدم (فرط هبوط سكر الدم أو الهيبوجلايسيميا) ، والارتفاع الخطير في سكر الدم.

فيما يلي بعض العلامات غير العادية لمرض السكري والتي يبدو أنها مرتبطة عن بعد بالمرض. يمكن أن يساعدك التعرف على هذه العلامات في اكتشاف المرض مبكرًا.

ومريض السكري يجب أن يحذر من هذه الأعراض:

1. جلد أغمق على الرقبة

جلد الرقبة السميك والداكن هو علامة على الإصابة بمرض السكري. يبدو هذا الجلد مخمليًا وخشنًا في بعض الأحيان. تُعرف هذه الحالة المعروفة باسم الشواك الأسود ، في الفخذ والإبط أيضًا.

2. رائحة الفم الكريهة

من المضاعفات اللاحقة لمرض السكر رائحة الفاكهة التي تُعرف طبياً باسم الحماض الكيتوني السكري ، وعندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين فإنه يكسر الدهون للحصول على الطاقة وفي هذه العملية يتم إطلاق الكيتونات. بسبب الكيتونات الزائدة في الدم ، تنبعث رائحة النفس مثل الأسيتون أو رائحة الفواكه.

3. جفاف الفم

يرتبط جفاف الفم عن بعد بالفكرة العامة التي نمتلكها جميعًا عن مرض السكري، وهو مؤشر غير معتاد، فارتفاع نسبة السكر في الدم يقلل من إفراز اللعاب وبالتالي يجعل الفم جافًا ، وهناك جانب سلبي لذلك ، فإن القليل من اللعاب في الفم يضع السن واللثة في خطر.

4. الغثيان

الغثيان والقيء ، رد فعل شائع للجسم على المضاعفات ، هو أيضًا مؤشر على مرض السكري. يؤثر المرض على القدرة الهضمية للجسم. يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الإصابة بخزل المعدة، وهي حالة تتأثر فيها طريقة هضم طعامك.

5. ألم لا يطاق في الساقين

يعد الألم في الساقين أو القدمين مؤشرًا على ارتفاع مستويات السكر في الدم ، حيث يؤدي تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي السكري الناجم عن مرض السكري إلى الألم أو حتى تنميل الأطراف. يعاني الكثير من الناس من حرقان في الأطراف.

6. العجز الجنسي

يعد ضعف الانتصاب علامة تحذيرية للإصابة بمرض السكري لدى الرجال ، حيث تتضرر الأوعية الدموية والأعصاب التي تنقل الدم إلى القضيب ، مما يجعل من الصعب تحقيق الانتصاب بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

7. نوبات التهابات متكررة

يضر مرض السكري بجهاز المناعة في الجسم لمحاربة مسببات الأمراض ويعرض الجسم لخطر العدوى ، ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض ، أنواع العدوى التي يمكن أن تكون عرضة لها هي الالتهابات المهبلية وعدوى الخميرة والتهابات المثانة والتهابات الجلد.