إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية لهذا السبب !

أغلقت السلطات السورية اليوم الأربعاء 29/3/2023 كافة الموانئ في محافظتى طرطوس واللاذقية نظرا للظروف الجوية.

المديرية العامة للموانئ أعلنت أنه تم "إغلاق كافة الموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية عدا الميناء التجاري في طرطوس".

وتضرب سوريا حاليا رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها الـ 100 كم في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السورية، وهو ما له تأثير على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية وارتفاع أمواج البحر.

وقال مدير عام الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي: إنه "تم إغلاق جميع الموانئ عدا الميناء التجاري بطرطوس بوجه الصيد والملاحة البحرية، نتيجة لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".