السعودية ترفع عدد رحلات المعتمرين بين مكة والمدينة لـ100 رحلة خلال رمضان

رفعت إدارة قطار الحرمين عدد الرحلات خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 100 رحلة يوميا؛ لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.

شركة الخطوط الحديدية السعودية (SAR) وقعت مذكرة تعاون مع شركة «الحسام» لخدمات العمرة التابعة لـ«سياد القابضة السعودية» لخلق فرص تطويرية وتعاونية لإثراء تجربة الحاج والمعتمر، عبر توفير مواصلات سريعة وآمنة؛ تقوم بمقتضاها «الحسام» بحجز المقاعد الخاصة بمجموعات الحج والعمرة لجميع الجاليات من مختلف البلدان العربية والأجنبية، وفقاً للضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ويشهد قطار الحرمين السريع إقبالًا متزايداً من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين (المسجد الحرام - مكة المكرمة) و(المسجد النبوي - المدينة المنورة) وزوار مدينة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد نسبة 95%.