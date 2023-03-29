بصواريخ نووية بالستية عابرة للقارات...روسيا تبدأ تدريبات عسكرية اليوم

بدأت القوات الاستراتيجية الروسية صباح اليوم الأربعاء 29/3/2023 مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات ، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية : " قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات" ويشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".

مناورات صواريخ "يارس" ستجري فى ثلاث مناطق في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة المختلفة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.