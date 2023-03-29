بالفيديو فيديو لحظة الإطلاق ..الاحتلال يطلق القمر الاصطناعي "أوفيك 13" ومخصص للتجسس

أطلقت وزارة الحرب "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 29/3/2023، القمر الاصطناعي "أوفيك 13" إلى الفضاء لأغراض التجسس، وذلك بالتعاون مع الجيش "الإسرائيلي" وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ، حيث تمكن سكان شمال قطاع غزة مشاهدته .

وبينت وزارة الأمن "الإسرائيلي"، ان عملية إطلاق القمر الاصطناعي تمت من قاعدة "بلماحيم" الجوية، وتكللت بالنجاح، حيث أن عملية الإطلاق تمت باستخدام قاذفة أقمار صناعية من نوع "شافيت"، من صاروخ تجريبي في وسط البلاد.

وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي الجديد مطور بقدرات استخباراتية عالية، وعند دخوله لمدار الأرض سيخضع لسلسلة اختبارات للتأكد من مستوى أدائه ، موضحةً ان "اسرائيل" عادة ما تستخدم إسرائيل تلك الصواريخ للتجسس على إيران والدول العربية وغيرها.

القمر الاصطناعي "أوفيك 13"، هو قمر للرصد بالرادار بقدرات متطورة، وعند دخوله إلى مدار حول الأرض سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته ومستوى أدائه ، وفقا للإذاعة "الاسرائيلية" "كان".

وبينت الإذاعة الاحتلال بأن وزارة الحرب تتولى تطوير وإنتاج القمر الاصطناعي والقاذفة، من خلال مديرية الفضاء في الجيش، فيما شاركت أطراف مختلفة من الجيش في التطوير، بما في ذلك الوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات والقوات الجوية.

وأوضحت أن الصناعات الجوية الإسرائيلية، هي المنفذ الرئيسي لمشروع القمر الاصطناعي "أوفيك 13"، وذلك بالتعاون مع قسم أنظمة الفضاء والصواريخ، وقسم "ألتا" ومصانع أخرى في الشركة، فيما أنتجت شركتا "تومر" و "رافائيل" محركات إطلاق الصواريخ.

ويشار الى ان وزارة الأمن الإسرائيلية أطلقت في تموز/ يوليو 2020القمر الاصطناعي "أوفيك 16" لأغراض التجسس، علما أنه يعمل بتقنية كهروضوئية ويتمتع بقدرات متطورة للغاية، حيث تم استخدام "أوفيك 16" لرصد التهديدات التي تواجه إسرائيل والتي تتطلب مراقبة مستمرة.