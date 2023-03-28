الكبسة واحدة من أشهر الأكلات بالوطن العربي خاصة في دول الخليج وبلاد الشام، ورغم تعدد أصنافها فإنها تتميز بطعم شهي يناسب مائدة شهر رمضان المبارك 2023، حيث تعد الطريقة التالية لتحضير الكبسة إحدى الطرق الشهية التي تنتج طبقا طيب المذاق، والتي تعتمد على الدجاج بدلا من لحم الخروف الأكثر شهرة في تحضير هذا الطبق بدول الخليج.

طريقة سهلة لعمل كبسة الدجاج الشهية- أسهل طريقة لعمل الكبسة

في السابق كان تحضير الكبسة في المملكة ينطوي فقط على لحم الخروف، لكن حديثًا بات يُطهي بلحم الدجاج أو الأسماك والجمبري وغيرها، وفي العموم هو طبق غني ومشبع ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب كما يعتقد البعض

"ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وصفة بسيطة وسهلة لتحضير طبق الكبسة بالدجاج على الطريقة التالية لتزين مائدة إفطار سادس أيام شهر رمضان الكريم.

مكونات كبسة الدجاج التالية

دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع

4 أكواب من أرز بسمتي منقوع ومصفى

5 ملاعق من الزيت

8 أكواب من الماء

4 رؤوس من البصل المفروم ناعماً

قرنان من الفلفل الحار

6 حبات من الطماطم المفرومة

ملعقة من بهارات الكبسة المطحونة

عود من القرفة

4 أعواد من القرنفل

5 فصوص من حب الهال

حبتان من اللومي الأسود المجفف

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

يتبل الدجاج بالبهارات المطحونة، ثم يشوح في القليل من الزيت في قدر على النار ويقلب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

يوضع البصل في نفس الزيت حتى يتغير لونه، ثم تضاف الطماطم والدجاج فوق البصل ويقلب الخليط لمدة دقيقتين، وبعد ذلك يترك حتى يُطهى على نار هادئة.

بعد التأكد من طهي الدجاج يرفع من القدر ويوضع في طبق آخر، ويضاف الأرز إلى خليط التوابل والصلصة ويقلب ويضاف الفلفل الحار والماء ويترك على نار متوسطة حتى يصل لمرحلة الغليان، ثم يغطى ويترك حتى ينضج على نار هادئة.

يفرد الأرز في طبق التقديم ويوضع فوقه الدجاج ويقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الزبادي بالنعناع.