الأسير المقدسي أكرم القواسمة يدخل عامه الـ28 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير المقدسي أكرم إبراهيم محمود القواسمة (49 عامًا) عامه الـ28 على التوالي في سجون الإحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 1996، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين، ويعتبر الأسير أكرم من قيادات الحركة الأسيرة، ومن الأسرى الفاعلين، وعلى عدة مستويات.

وبيّن نادي الأسير أنه وخلال سنوات أسره تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس في التاريخ، والبكالوريوس في علم الاجتماع، وحصل على الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

ساهم الأسير القواسمة عدة مساهمات معرفية، وخلال العام الماضي أصدر كتابا، بعنوان (فضاءات الثقوب).

خلال سنوات أسره فقد والده، وحرمه الاحتلال من وداعه، ويقبع حالياً في سجن (ريمون).