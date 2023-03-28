موعد سحور وآذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 م
28 مارس 2023
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موعد سحور وآذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد الإمساك والسحور وأذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين

موعد سحور وآذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين

الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان 2023

 السحور 3:5

 إمساك 4:5

 الشروق 5:34

 الظهر 11:47

العصر 3:18

المغرب 6:3

العشاء 7:19

 ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

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