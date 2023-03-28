موعد سحور وآذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد الإمساك والسحور وأذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين

موعد سحور وآذان الفجر اليوم السابع شهر رمضان 2023 في فلسطين

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان 2023

السحور 3:5

إمساك 4:5

الشروق 5:34

الظهر 11:47

العصر 3:18

المغرب 6:3

العشاء 7:19

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).