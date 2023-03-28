هل المضمضة وتذوق الطعام يفسدان الصوم؟

تكثر الأسئلة والاستفسارات خلال شهر رمضان المبارك، عن أحكام وفتاوى مهمة تضع الصائم في حيرة من أمره على الرغم من بساطتها وسهولتها.

فبمجرد حلول شهر رمضان المبارك يسأل الكثيرون عن بعض أحكام الصيام ومنها حكم المضمضة والاستنشاق وتذوق الطعام، وهل تفسد الصيام أم لا؟

وللإجابة عن هذا السؤال أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" رواه أبو داوود في "السنن".

وأضافت الدار: "بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم".

أما إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ".. رواه أبو داوود في "السنن".

وتابعت الدار: "لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه".

وتكثر خلال شهر رمضان الأسئلة الدينية المتعلقة بالصيام وغيره من العبادات والطاعات، ويفضل أن تؤخذ الفتاوى من المؤسسات الدينية الرسمية في البلدان الإسلامية، حتى لا يقع المرء ضحية لفتوى متطرفة بعيدة عن وسطية الدين.