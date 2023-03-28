مصرع عامل إثر انفجار وقع في منجرة في مدينة بيتونيا

لقي عامل في الاربعينات من عمره، اليوم الثلاثاء 28/3/2023، مصرعه نتيجة تعرضه لانفجار في منجرة في مدينة بيتونيا قرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد أحد ضباط الدفاع المدني في موقع الحدث، بأن بلاغا قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 16:50، حول اندلاع حريق وقع في منجرة في بيتونيا وعند وصول الطاقم إلى الموقع وجد عاملا تعرض لإصابات بليغة نتيجة تعرضه للانفجار وتم إخلاؤه وتسليمه إلى الطواقم الطبية في الموقع .

يذكر أن هذا الموقع قد شهد انفجارا خلال شهر حزيران العام الماضي .

وما زال فريق من الدفاع المدني والشرطة والأمن الوقائي في الموقع لاستكمال إجراءات التحقيق بهذا الحدث.